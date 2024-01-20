انت الان تتابع هزّة أرضية بقوة "3.5" درجات تضرب ولاية "تيرول" النمساوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ضربت هزّةٌ أرضية بلغت قوتها "3.5" درجات على مقياس ريختر، الليلة الماضية؛ ولايةَ "تيرول" النمساوية الواقعة على الحدود الألمانية.

وأفادت هيئة رصد الزلازل النمساوية بأن سكان المنطقة شعروا بالهزة، التي تم رصدها في جنوب غرب مدينة "فايدرينج"، القريبة من ولاية "سالزبورغ" السياحية، فيما لم تستبعد هيئةُ الخدمات الجيولوجية والمناخية حدوثَ بعض الأضرار للمباني.

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