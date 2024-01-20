شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد: أمطار وسيول بعدة مناطق خلال الـ 36 ساعة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

نستغفر الله ونتوب اليه

اللهم اغثنا

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعةhttps://t.co/41IKbRI5lW

حسب النماذج العددية للطقس متوقع - ان شاء الله

1- ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يتراوح هذا الارتفاع من ثلاث الى ست درجات مئوية عن الايام الماضية مع بقاء الاجواء باردة ليلاً... pic.twitter.com/9DW5FKln6w— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) نستغفر الله ونتوب اليه

اللهم اغثنا

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة https://t.co/41IKbRI5lW

حسب النماذج العددية للطقس متوقع - ان شاء الله

1- ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يتراوح هذا الارتفاع من ثلاث الى ست درجات مئوية عن الايام الماضية مع بقاء الاجواء باردة ليلاً… pic.twitter.com/9DW5FKln6w — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) January 20, 2024

طقس السعودية اليوم



حركة البحر وارتفاع الموج

الدمام - شريف احمد - توقع خبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة من ثلاث إلى ست درجات مئوية عن الأيام الماضية مع بقاء الأجواء باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً على معظم المناطق عدا تهامة وسواحل مناطق مكة والباحة وعسير وجازان متوقع أجواء تميل للحرارة نهاراً معتدلة ليلاً.كما توقع خلال "36" ساعة القادمة من اليوم السبت إلى نهار غد الأحد، أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وفرصة سيول على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وجنوب وشرق مكة وهي من خفيفة لمتوسطة جنوب غرب وجنوب منطقة الرياض.وقال: "لا يستبعد أن تمتد الأمطار والسيول على أجزاء متفرقة من مدينة جدة".توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.