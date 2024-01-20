شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الحساب البنكي.. خطوات سداد غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدخول على مدفوعات سداد.

اختيار الأحوال المدنية.

اختيار غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

إدخال رقم النسخة مسبوق بـ 0.

الحالات الصحيحة للصور لتجديد الهوية الوطنية.

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⁧#أبشر⁩ pic.twitter.com/lHfOIqKu8H— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) الحالات الصحيحة للصور لتجديد الهوية الوطنية.



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⁧#أبشر⁩ pic.twitter.com/lHfOIqKu8H — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) October 17, 2023

تفعيل الهوية الوطنية عبر أبشر

الدخول إلى موقع منصة أبشر.

اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية.

اختيار خدمات الهوية الوطنية.

اختيار تفعيل الهوية الوطنية.

إصدار بدل فاقد للهوية

الدخول إلى منصة أبشر من هنا واختيار خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية.

اختیار خدمات الهوية الوطنية.

اختيار طلب هوية بدل فاقد.

الدمام - شريف احمد - قد يتأخر البعض في تجديد الهوية الوطنية بعد انتهائها، ما يعرضه لغرامة محددة من قبل وكالة وزارة الداخلية للأحول المدنية.وتوضح الوكالة عبر حسابها على منصة إكس، خطوات سداد غرامة التأخير، والتي تكون عن طريق حسابك البنكي، وهي:يمكن للمستفيدين تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي، إلكترونيًا عبر منصة أبشر، باتباع الخطوات التالية:تمكن الخدمة من طلب إصدار هوية بدل فاقد للفرد بعد الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال منصة أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.ويمكن الاستفادة منها عبر الخطوات التالية: