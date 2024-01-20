شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون لـ"اليوم": أدوية جديدة لمرضى السكري من الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس المؤتمر العلمي الثاني للمستجدات في اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال، استشاري غدد وسكري الأطفال د. عبدالعزيز بن عبدالله التويم لـ"اليوم" بأن هناك أدوية وعلاجات جديدة تساعد الأطفال على تجاور الكثير من الأمراض، تشمل الأدوية الحديثة التي تم مناقشتها في المؤتمر، ومنها علاج هرمون النمو الذي كان يعطي بشكل يومي للأطفال، أصبح هناك تطور فيه ليكون مرة أسبوعيًا، مما يقلل الحقن اليومي للطفل، بعد إقراره من الجهات المعنية في المملكة والعالم، إضافة إلى علاج لين العظام الوراثي لدى الأطفال والذي اثبت نجاحه.



تطورات طبية واستقرار أوضاع الأطفال بالمملكة

د. عبدالعزيز التويم

وأشار "التويم" إلى أن وضع الأطفال في المملكة مطمئن وتحسن خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض عدد الوفيات للأطفال حديثي الولادة، بنسبة تضاهي دول العالم المتقدمة في هذا المجال.

وفيما يخص الأدوية فأنها متوفرة وحديثة في كافة القطاعات الصحية، إضافة إلى ندرة الامراض المعدية بين الأطفال التي كانت منتشرة قبل عقود.

وأضاف "التويم" أن المؤتمر تطرق أهم وأحدث المستجدات الطبية العالمية والعربية والمحلية، في مجال اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال، إضافة إلى أنه تم إقامة 4 ندوات تخصصية دقيقة في الأمراض النادرة للأطفال، تبادل فيها الأطباء الخبرات فيما بينهم.وأشار "التويم" إلى أن وضع الأطفال في المملكة مطمئن وتحسن خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض عدد الوفيات للأطفال حديثي الولادة، بنسبة تضاهي دول العالم المتقدمة في هذا المجال.وفيما يخص الأدوية فأنها متوفرة وحديثة في كافة القطاعات الصحية، إضافة إلى ندرة الامراض المعدية بين الأطفال التي كانت منتشرة قبل عقود.



علاجات حديثة لسكري الأطفال



من جهتها قالت استشاري الغدد الصماء وأمراض السكري للأطفال في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، د. هيفاء الفرائضي: "تزايد المصابين بالسكرى من النوع الثاني لدى الأطفال نتيجة السمنة، وهناك علاجات حديثة تستخدم للكبار ويتم دراستها حالياً لمعرفة مدى ملائمتها للأطفال دون 18 عامًا، وهناك علاجات إيجابية مستخدمة حديثة تساعد على ضبط نسب الكسر لدى الأطفال. د. هيفاء الفرائضي

وأضافت "الفرائضي": "إن أدوية السكري ”أوزمبيك“ وغيرها البعض منها مصرح استخدامه للأطفال، والبعض الآخر لازال تحت الدراسة، ويختلف استخدامها لدى الأطفال حسب المشاكل الصحية التي يعانون منها". من جهتها قالت استشاري الغدد الصماء وأمراض السكري للأطفال في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، د. هيفاء الفرائضي: "تزايد المصابين بالسكرى من النوع الثاني لدى الأطفال نتيجة السمنة، وهناك علاجات حديثة تستخدم للكبار ويتم دراستها حالياً لمعرفة مدى ملائمتها للأطفال دون 18 عامًا، وهناك علاجات إيجابية مستخدمة حديثة تساعد على ضبط نسب الكسر لدى الأطفال.وأضافت "الفرائضي": "إن أدوية السكري ”أوزمبيك“ وغيرها البعض منها مصرح استخدامه للأطفال، والبعض الآخر لازال تحت الدراسة، ويختلف استخدامها لدى الأطفال حسب المشاكل الصحية التي يعانون منها".



مشاركة محلية وعالمية بالمؤتمر



يشار إلى أن المؤتمر العلمي الثاني للمستجدات في اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال، يناقش أهم وأحدث المستجدات الطبية العالمية والعربية والمحلية في مجال اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال، بمشاركة 38 متحدث من المملكة ودول العالم بأكثر من 41 بحثاً علمياً.

إضافة إلى عقد ورش عمل تخصصية لتدريب وتعليم العاملين في مجال التثقيف الصحي لمرضى داء السكري، بهدف إطلاعهم على أمثل الطرق في كيفية التعامل مع مرضى السكري من الأطفال ومع ذويهم، مما سيسهم في تعريف الأسر بطرق استخدام الأدوية لأطفالهم والتعايش مع المرض، وبالتالي الحد من تفاقم الحالات ومنع الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لمرض السكري، التي قد تؤدي إلى بتر أحد الأطراف للمريض أو وفاته.