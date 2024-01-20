شكرا لقرائتكم خبر عن أفخم 8 قطع ارتداها محمد بن سلمان مؤخرًا.. آخرهم في لقاء ليندسي غراهام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قطعة الجاكيت التي ارتداها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه الأخير، أمس الأحد، بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، أثارت انتباه العديد من مستخدمي منصة إكس X، حتى بات هاشتاج جاكيت ولي العهد أحد أكثر الوسوم تداولًا على المنصة كما ارتفع أيضًا البحث عنه عبر محرك البحث جوجل.

في الواقع لم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها الأمير محمد بن سلمان انتباه العديد من الأشخاص بقطع الملابس أو الإكسسوارات التي يرتديها في المناسبات المختلفة.

وفي هذا الإطار إليك أبرز وأفخم القطع التي حازت على انتباه المتابعين وسعرها ومصدرها.

جاكيت محمد بن سلمان مع ليندسي غراهام

يعود جاكيت محمد بن سلمان الذي ارتداه مؤخرًا لشركة فرانك ناماني وتُعرف الشركة نفسها على الموقع الخاص بها بأنها متخصصة بلا منازع في توفير أجمل الكشمير وأرقى المواد الخام في العالم لصناعة المعاطف والسترات والجاكيتات وملابس التريكو للرجال والنساء.

وبحسب موقع CNN فإن هناك جاكيتًا مماثلًا يظهر بالفعل لذلك الذي ارتداه ولي العهد وتبلغ قيمته 5800 يورو تقريبًا.



شماغ شاتوش من دسمال

ما لم يلتفت إليه البعض هو أنه في يناير 2021، ارتدى الأمير محمد بن سلمان قطعة شبيهة من ماركة الكشمير الفاخرة أثناء ترأسه أحد اجتماعات مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وكانت صادرة حديثًا وتابعة لمجموعة Tobacco/Emeraude.

مع ذلك، لم تكن السترة آنذاك هي القطعة الوحيدة التي لفتت الأنظار، بل كان هناك أيضًا الشماغ المتميز بلونه ونقشته المميزة، وكان شماغًا من قماش كشمير شاتوش من ماركة دسمال بسعر 746 دولارًا في ذلك الوقت بحسب موقع ArabNews السعودي.



شماغ شاتوش من دسمال

محمد بن سلمان مع قطعة محدودة من أوديمار بيجيه

في أكتوبر من العام الماضي، أبرز موقع luxury launches المملوك لشركة Divisha Media وهو متخصص في رصد نمط حياة الملياردارات، ساعة مميزة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلًا إنه ارتدى واحدة من أكثر الساعات محدودية من تلك التي صنعتها أوديمار بيجي Audemars Piguet، ووصل سعرها في ذلك الوقت إلى 40 ألف دولار.

وAudemars Piguet هي شركة سويسرية تتخصص في صناعة الساعات الميكانيكية الفاخرة وتشتهر بساعات مرموقة مثل ساعة اليد رويال أوك.

جاكيت برونيلو كوتشينيللي

في يناير من العام الماضي شوهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أحد مطاعم العلا، وانبهر عشاق الموضة حينها بالسترة التي كان يرتديها، وهي من العلامة التجارية الإيطالية برونيلو كوتشينيلي وجاءت باللونين الأبيض والبيج، وحينها كانت تباع بنحو 3850 دولارًا على تطبيق FarFetch.





جاكيت برونيلو كوتشينيللي

حذاء Crockett & Jones البريطاني

وفي نوفمبر عام 2022، انبهر محبو الموضة على تويتر بزوج من أحذية أوكسفورد ذات اللون البني الداكن من طراز Hallam، من شركة الأحذية البريطانية Crockett & Jones، والتي تم بيعها بالتجزئة بحوالي 560 دولارًا في ذلك الوقت بحسب موقع TDM.

حذاء Crockett & Jones البريطاني

أبرز 8 قطع ارتداها محمد بن سلمان مؤخرًا (6)

حذاء Crockett & Jones البريطاني

جاكيت Barbour ونظارة Tom Ford وحذاء Adidas Yeezy

مرة أخرى في 23 نوفمبر 2019 ارتفع هاشتاج جاكت ولي العهد بين مستخدمي تويتر آنذاك، إكس حاليًا، وذلك أثناء حضوره سباقات الفورمولا إي في الرياض.

أبرز 8 قطع ارتداها محمد بن سلمان مؤخرًا

جاكيت Barbour ونظارة Tom Ford وحذاء Adidas Yeezy

وارتدى حينها سترة بربور Barbour، وفي الواقع بعد 24 ساعة فقط من رفع الهاشتاج كانت القطع على الويب سايت الخاص بالشركة قد نفدت جميعها، وشارك البعض لقطات لإيصالات الشراء على حساباتهم على تويتر.

وأيضًا، ارتدى ولي العهد محمد بن سلمان بجانب جاكت Barbour Chelsea، نظارة شمسية من براند Tom Ford Aviator وحذاء Adidas Yeezy Boost 350 أسود.