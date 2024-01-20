انت الان تتابع "الهلال الأحمر": 800 ألف فلسطيني يعانون من الجوع في شمال غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 2:03 مساءً

حذّرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية اليوم (السبت)، من أن 800 ألف فلسطيني في غزة يعانون من الجوع بسبب شح كبير في المواد الأساسية؛ بسبب مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حصاره للقطاع ومنعه وصول المساعدات. وأوضحت الجمعية عبر صفحتها في موقع "إكس"، أن حجم التلوث في غزة والشمال ينذر بكوارث خطيرة على الصحة العامة وانتشار الأوبئة. وأشارت إلى أن الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل التابع لها في خانيونس بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي.

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