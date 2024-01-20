انت الان تتابع في احتفالية اليوبيل الماسي.. الدوليون يعززون صفوف الشباب قبل موقعة روما الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 2:56 مساءً

وافقت إدارة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على طلب إدارة النادي بالسماح لرباعي الأخضر (محمد العبسي- خالد العسيري- محمد اليامي- مصعب الجوير) بالمشاركة فـي مباراة الشباب أمام فريق روما الإيطالي ضمن احتفالية اليوبيل الماسي للأبيض العاصمي. وتَقرر أن يغادر الرباعي معسكر "الأخضر" الإعدادي الذي يقام هذه الأيام في الإمـارات يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعودوا مجددًا يوم الخميس لإكمال المعسكر مع الأخضر. وسيواجه نادي الشباب فريق روما الإيطالي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 في احتفالية باليوبيل الماسي للنادي يوم 24 يناير الجاري على "ملعب الأول بارك".

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