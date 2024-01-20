انت الان تتابع العراق.. 15 صاروخاً تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 5:21 مساءً

أطلق 15 صاروخاً، اليوم (السبت)، على قاعدة عين الأسد العسكرية التي ينتشر فيها جنود أمريكيون وقوات من التحالف الدولي في غرب العراق، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أمريكي. وأوضح مسؤول أمني محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن عدة صواريخ أصابت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف أن الدفاعات الجوية صدت 13 صاروخاً، بينما سقط اثنان في القاعدة الجوية. من جانبه، بين مسؤول عسكري أمريكي، طلب أيضًا عدم كشف هويته، أن صواريخ أصابت قاعدة عين الأسد الجوية. وأفاد بأن تقييمًا أوليًا للأضرار تجريه بشكل مشترك القوات الأميركية والعراقية وقوات التحالف الدولي، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة. ولم يؤكد المسؤول نوع الصواريخ المستخدمة بعد أن تحدث في البداية عن صواريخ بالستية.

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