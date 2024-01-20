أمريكا تدمر صاروخاً حوثياً أُعِد لاستهداف سفن في خليج عدن

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (السبت)، تنفيذ ضربات جوية ضد صاروخ مضاد للسفن للحوثيين، كان جاهزاً للإطلاق لاستهداف خليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقع "إكس": "قررت القوات الأمريكية أن الصاروخ يمثل تهديداً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ، ودمرته دفاعاً عن النفس".

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