شكرا لقرائتكم خبر عن مبتعثو المملكة في أيرلندا.. سفراء نشر الثقافة السعودية الأصيلة والان نبدء بالتفاصيل

مبتعثو المملكة في أيرلندا

الدمام - شريف احمد - أقامت الملحقية الثقافية السعودية في دبلن اليوم، اللقاء الدوري الثاني للطلبة المبتعثين ومرافقيهم ولقاء جمعية الأطباء السعوديين المتدربين في أيرلندا، تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير.وأكد القائم بأعمال الملحقية الثقافية الدكتور عبد العزيز بن فهد الفهيد خلال اللقاء حرص الملحقية على عقد اللقاءات بشكل دوري مع الطلبة لتلمس احتياجتهم والوقوف على أي تحديات أو صعوبات والحلول المناسبه لها مثمنًا الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - لكل ما من شأنه رفعة الوطن وشعب المملكة كما تقدم الفهيد بالشكر الجزيل لوزير التعليم والمشرف على الملحقيات والابتعاث على اهتمامهم وحرصهم لمتابعة جميع القضايا التي تخص الطلبة المبتعثين.شارك نيابة عن السفير في اللقاء نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا عبد السلام بن عبد الله المشيطي الذي القى كلمة بعنوان "المواطن السفير"، أكد فيها أهمية دور الطلبة السعوديين الدارسين خارج المملكة، وأنهم السفراء الفاعلون الذين يرسمون أجمل الصور عن وطنهم، بأخلاقهم والتزامهم بأنظمة وتعليمات الدولة المضيفة، واحترامهم لعادات وتقاليد الشعوب، ونشر الثقافة السعودية الأصيلة القائمة على الحب والاحترام.كما تضمن اللقاء مشاركة مركز الابتعاث من وزارة التعليم في المملكة، ونتج عنه عدد من التوجيهات والتوصيات لتحسين تجربة المبتعثين وتم افتتاح الترشيح لترأس جمعية الأطباء السعوديين المتدربين في أيرلندا.