شكرا لقرائتكم خبر عن في بلدين.. تفاصيل جهود مركز الملك سلمان الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة الضالع وحجة والمهرة.. "الملك سلمان" للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية في اليمن الخير يتدفق في 3 دول.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات جديدة في اليمن وباكستان

جهود مركز الملك سلمان الإغاثية - واس

3.000 كرتون تمر

جهود مركز الملك سلمان الإغاثية - واس

مركز الغسيل الكلوي

جهود مركز الملك سلمان الإغاثية - واس

جهود مركز الملك سلمان الإغاثية - واس

إسعاف المنية ينفذ 56 مهمة

جهود مركز الملك سلمان الإغاثية - واس

25.000 ربطة خبز

جهود مركز الملك سلمان الإغاثية - واس

الدمام - شريف احمد - قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 2.197 فردا خلال شهر ديسمبر من 2023.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 106 مستفيدين، وعيادة الطوارئ 1.829 مراجعا، وعيادة الباطنية 208 أفراد، وعيادة الصحة الإنجابية 54 حالة، وعيادة التوعية والتثقيف شخصان اثنان، وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 397 مستفيداً، فيما نُفذ نشاطان للتخلص من النفايات، وصرفت الأدوية لـ 2.001 مستفيدًا، وراجع عيادة الجراحة وتضميد الإصابات 20 فردا.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3.000 كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجاً في مديرية جحاف بمحافظة الضالع، استفاد منها 18.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024.زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، للاطلاع على سير العمل في المركز، مستمعاً من مدير مشروع مركز الغسيل الكلوي بالمحافظة الدكتور محمد الناشري إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها للمرضى والمترددين والجهود المبذولة للحد من معاناتهم.وأشاد الفريق بمستوى مركز الغسيل الكلوي، وما يقدمه الطاقم الطبي والفني من خدمة إنسانية للمرضى، مشددين على ضرورة تكثيف حملات التوعية في مختلف المناسبات والفعاليات، وخلق وعي مجتمعي للوقاية من الإصابة بمرض الفشل الكلوي.نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 56 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.كما تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.ووزع المشروع خلال الاسبوع الماضي 25.000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان.