انت الان تتابع "غوتيريش": على الجميع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 6:06 مساءً

شدَّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، على أن الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته. وقال "غوتيريش": "إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول"، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف: "هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن العالميَّين؛ ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب، وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم".

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