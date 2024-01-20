أثناء احتفالاتهم بفوز غينيا.. 3 وفيات وإصابة العشرات في حوادث سير

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محمد بن مسعود - الدمام - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأُصيب العشرات في حوادث سير في كوناكري، عاصمة غينيا، وذلك أثناء احتفالات جماهير منتخبهم الأول لكرة القدم، عقب الفوز على جامبيا 1ـ 0 ضمن كأس أمم إفريقيا، حسبما أفاد، السبت، مصدر في الشرطة المحلية.

واصطدمت سيارتان تسيران بسرعة عالية ببعضهما، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص خلال الاحتفالات، وشهدت كوناكري احتفالات كبيرة، إذ امتلأت شوارعها بالدرَّاجات النارية والمشجعين الذين تنقلوا عبر السيارات، وأُصيب خلالها عشرات الأشخاص.

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