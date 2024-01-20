الرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بالاعتراف بدولة فلسطين وليس فقط حل الدولتين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 6:30 مساءً

طالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم (السبت) الولايات المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وذلك ردًا على رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية. وقال "أبو ردينة": "إن المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأوضح أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

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