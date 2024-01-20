«مسك» تدعم فرص الشباب والفتيات في الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز الفرص البارزة للشباب في الذكاء الاصطناعي، ودعم مبادراتهم النوعية، اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» مشاركتها في منتدى الاقتصاد العالمي الذي انعقد في مدينة دافوس بسويسرا خلال الفترة من الـ15 وحتى الـ19 يناير 2024م، حيث استضاف جناح «مجلس الشباب» الذي أقامته «مسك» نخبة من القادة وصناع القرار والشباب الواعد والطموح من حول العالم.

وشاركت مؤسسة مسك نتائج استبيانها العالمي الذي أجري على 18 ألف شاب وفتاة وكذلك 500 قائد من 20 دولة، والذي استقصى العوامل الرئيسة التي تمكن من تحقيق التغيير المجتمعي الإيجابي، ومواجهة التحديات العالمية للشباب؛ مثل الوصول إلى التعليم ذي الجودة العالية، واستخدام الأدوات الرقمية، وتغير المناخ.

وتواصل «مسك» سعيها في مد جسور التواصل بين القادة والشباب ومعالجة التحديات العالمية للشباب، حيث أقيمت من خلال «مجلس الشباب» في دافوس 12 جلسة حوارية شارك فيها القادة

فيما قدّم «مجلس الشباب» تجربة مجموعة من الشباب السعودي في مساحة المواطنين المؤثرين؛ الذين سلطوا الضوء على أثر برامج ومبادرات «مسك» التي تحفز على التغيير بين مجتمع الشباب، حيث أثرى هذه المساحة ممثل شباب العشرين G20 سليم الشراري، والأستاذ المساعد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتورة دانا السليمان، والمستشار الإداري في Bain &company سعود المليحي، ولاعب التجديف الأولمبي حسين علي رضا.

كما مكن «مجلس الشباب» مجموعة من الطلبة لتعظيم الأثر من العقول الواعدة عبر إشراكهم في المحافل العالمية.

مناقشات جناح مجلس الشباب: