«مسك» تدعم فرص الشباب والفتيات في الذكاء الاصطناعي

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وشاركت مؤسسة مسك نتائج استبيانها العالمي الذي أجري على 18 ألف شاب وفتاة وكذلك 500 قائد من 20 دولة، والذي استقصى العوامل الرئيسة التي تمكن من تحقيق التغيير المجتمعي الإيجابي، ومواجهة التحديات العالمية للشباب؛ مثل الوصول إلى التعليم ذي الجودة العالية، واستخدام الأدوات الرقمية، وتغير المناخ.
وتواصل «مسك» سعيها في مد جسور التواصل بين القادة والشباب ومعالجة التحديات العالمية للشباب، حيث أقيمت من خلال «مجلس الشباب» في دافوس 12 جلسة حوارية شارك فيها القادة
فيما قدّم «مجلس الشباب» تجربة مجموعة من الشباب السعودي في مساحة المواطنين المؤثرين؛ الذين سلطوا الضوء على أثر برامج ومبادرات «مسك» التي تحفز على التغيير بين مجتمع الشباب، حيث أثرى هذه المساحة ممثل شباب العشرين G20 سليم الشراري، والأستاذ المساعد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتورة دانا السليمان، والمستشار الإداري في Bain &company سعود المليحي، ولاعب التجديف الأولمبي حسين علي رضا.
كما مكن «مجلس الشباب» مجموعة من الطلبة لتعظيم الأثر من العقول الواعدة عبر إشراكهم في المحافل العالمية.
مناقشات جناح مجلس الشباب:
- الفرص البارزة في الذكاء الاصطناعي.
- المواطنة العالمية والابتكار.
- تعظيم ومضاعفة أثر القادة.
- تعزيز فرص الشباب الواعدة.
- الاستثمار في أفكار الشباب.
- دعم مبادراتهم النوعية.
- ابتكار حلول جذرية.
- مواجهة التحديات العالمية للشباب.
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