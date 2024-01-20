شكرا لقرائتكم خبر توعية طلاب أم القرى بأخذ الفتوى من مصادرها الموثوقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة أم القرى أمس الأول محاضرة تثقيفية بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ضمن مبادرة «أخذ الفتوى من مصادرها الموثوقة»، بحضور وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأوضح مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بازمول خلال المحاضرة؛ أهمية مبادرة «أخذ الفتوى من مصادرها الموثوقة»، ودورها في التثقيف والتوعية وربط الأفراد والمجتمع بآلية الرجوع للمصادر الأساسية في أخذ الفتوى؛ ثم تحدث مفوض الإفتاء بمنطقة حائل الدكتور أحمد الرضيمان، عن أهمية اللحمة الوطنية وحقوق ولاة الأمر والسمع والطاعة.

واختتمت المحاضرة بأخذ المداخلات والأسئلة من الحضور، وشكر وكيل الجامعة المحاضرين والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لتعاونهم في الأنشطة والمحاضرات التثقيفية التي تخدم الأفراد والمجتمع، وتعزز اللحمة الوطنية.