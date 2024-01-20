شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريجي" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيري خارجية بنغلاديش وبوليفيا والان نبدء بالتفاصيل

وزيرة خارجية بوليفيا

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية، وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، بوزير خارجية جمهورية بنغلاديش حسن محمود، على هامش قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ19 في العاصمة الأوغندية كامبالا.وجرى خلال اللقاء، استعراض روابط التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.كما التقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بوزيرة خارجية دولة بوليفيا سيليندا سوسا، على هامش قمة حركة عدم الانحياز.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وحضر اللقاءان، مدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.