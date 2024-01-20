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"التعليم": المملكة حققت نتائج مهمة في تحسين رحلة الطالب كمنافس عالمي

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عبد العزيز العمري - جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بدأت بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالعاصمة التونسية، أعمال الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المجالس التربوية العربية.
وترأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن خرمي.
اجتماع رؤساء المجالس التربوية العربية بتونس - اليوم

رؤية المملكة 2030

استعرض "خرمي" لدى تقديمه ورقة عمل خلال جلسات عمل الاجتماع، الاستراتيجيات المعتمدة في المملكة من أجل المزيد من النهوض والرقي بمجال التربية والتعليم في المملكة، خاصة تحسين رحلة الطالب التعليمية كمنافس عالمي في ضوء توجهات رؤية المملكة 2030.
اجتماع رؤساء المجالس التربوية العربية بتونس - اليوم

وأشار إلى أهم توقعات وطموحات الأطراف ذات العلاقة مع قطاع التعليم العام، موضحا التركيز على الرحلة التعليمية للطالب من منظور المعارف والقيم والمهارات.
اجتماع رؤساء المجالس التربوية العربية بتونس - اليوم

وأضاف أن الاستراتيجيات المعتمدة في المملكة تعتمد على بناء منظور شمولي لربط رحلة النظام التعليمي، حيث جرى استهداف رفع نسب الالتحاق بالتعليم في مرحلة رياض الأطفال واستهداف رفع وصول الخدمات للفئات الخاصة، مستعرضاً أهم النتائج التي تحققت في المجال.
اجتماع رؤساء المجالس التربوية العربية بتونس - اليوم

وشدد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام على أن المملكة حققت في السنوات الأخيرة نتائج هامة على مستوى جودة التعليم، ما انعكس إيجاباً على ترتيب المؤسسات التعليمية في الترتيب العالمي.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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