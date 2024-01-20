شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": المملكة حققت نتائج مهمة في تحسين رحلة الطالب كمنافس عالمي والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام