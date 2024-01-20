التجربة التعليمية السعودية تبرز في اجتماع هام للألكسو

بدأت بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" بالعاصمة التونسية، أعمال الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المجالس التربوية العربية.

وترأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي.

واستعرض خرمي لدى تقديمه ورقة عمل خلال جلسات عمل الاجتماع، الإستراتيجيات المعتمدة في المملكة من أجل المزيد من النهوض والرقي بمجال التربية والتعليم في المملكة، وخاصة تحسين رحلة الطالب التعليمية كمنافس عالمي في ضوء توجهات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أهم توقعات وطموحات الأطراف ذات العلاقة مع قطاع التعليم العام، مشيراً إلى أنه تم التركيز على الرحلة التعليمية للطالب من منظور المعارف والقيم والمهارات.

وأضاف خرمي أن الإستراتيجيات المعتمدة في المملكة تعتمد على بناء منظور شمولي لربط رحلة النظام التعليمي، حيث تم استهداف رفع نسب الالتحاق بالتعليم في مرحلة رياض الأطفال واستهداف رفع وصول الخدمات للفئات الخاصة، مستعرضاً أهم النتائج التي تحققت في هذا المجال.

وشدد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام على أن المملكة حققت في السنوات الأخيرة نتائج هامة على مستوى جودة التعليم، وذلك مما انعكس إيجاباً على ترتيب المؤسسات التعليمية السعودية في الترتيب العالمي.