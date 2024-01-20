وتأتي هذه الزيارات التي تبدأ بمحافظات الليث، القنفذة، أضم والعرضيات بهدف الوقوف عن كثب على مشاريع التنمية، وترؤس اجتماعات المجالس المحلية التي يتخللها استعراض جوانب التنمية في تلك المحافظات، بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة بأهالي المحافظات والاستماع لمطالبهم وتلمّس احتياجاتهم.
ويرافق نائب أمير مكة خلال هذه الزيارات مديرو الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يبدأ أولى زياراته لمحافظات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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