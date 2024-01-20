تعليم جازان يحصد جائزة حمدان للمعلم المتميز

وهنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المعلمة سحر وأسرتها بالفوز، مبينة أن قطاع التعليم في المنطقة يحظى بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ومتابعة من أمير منطقة جازان نائبه ومعالي وزير التعليم.
وأضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن هذا الإنجاز إضافة جديدة لإنجازات الإدارة على المستوى العربي والخليجي والوطني، حيث حصل تعليم جازان على ثلاث جوائز في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، حيث حققت في الدورة الـ 21 متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بديحمة مدير المدرسة حسين عبده أحمد قيسي مسار المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، كما حقق جائزة الدورة الـ 24 الطالب عمرو بن وليد البراق فئة الطالب المتميز، وفي الدورة الماضية الـ 25 حققت المشرفة التربوية مريم يحيى عطيف مسار البحث التربوي المتميز «الألكسو».
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