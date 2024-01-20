تعليم جازان يحصد جائزة حمدان للمعلم المتميز

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز - مسار المعلم المتميز- في دورتها الـ 26 للعام 2023م على مستوى الخليج العربي، وذلك بعد ما أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم نتائج منافسات الجوائز الخليجية والتي تضمنت فوز المعلمة سحر بنت علي عواك القحطاني من ابتدائية التميز للطفولة المبكرة بمكتب تعليم صامطة بالجائزة للأداء التعليمي المتميز - مسار المعلم المتميز- في دورتها الـ 26 للعام 2023م على مستوى الخليج العربي وذلك ضمن 17 فائزًا من جملة المرشحين الذين بلغ عددهم 89 مشاركًا من كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.

وهنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المعلمة سحر وأسرتها بالفوز، مبينة أن قطاع التعليم في المنطقة يحظى بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ومتابعة من أمير منطقة جازان نائبه ومعالي وزير التعليم.

وأضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن هذا الإنجاز إضافة جديدة لإنجازات الإدارة على المستوى العربي والخليجي والوطني، حيث حصل تعليم جازان على ثلاث جوائز في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، حيث حققت في الدورة الـ 21 متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بديحمة مدير المدرسة حسين عبده أحمد قيسي مسار المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، كما حقق جائزة الدورة الـ 24 الطالب عمرو بن وليد البراق فئة الطالب المتميز، وفي الدورة الماضية الـ 25 حققت المشرفة التربوية مريم يحيى عطيف مسار البحث التربوي المتميز «الألكسو».