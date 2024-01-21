انت الان تتابع الهلال يطفئ الشعلة بثلاثية.. و"الفرج" يعود للمشاركة الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 8:40 مساءً

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الشعلة 3/ 1، وذلك في اللقاء الودي، الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الهلال، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض بقية منافسات الموسم الرياضي الحالي. وشهد اللقاء مشاركة قائد الأزرق سلمان الفرج بعد غياب لأكثر من شهر، فيما لم يشارك المحترف الجديد رينان لودي في المباراة. أحرز ثلاثية الهلال "ميتروفيتش"، وعبدالله الحمدان، ومحمد القحطاني.

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