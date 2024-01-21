نائب أمير تبوك يواسي "الشيخ أحمد الخريصي" في وفاة زوجته

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 8:40 مساءً

قدم الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، العزاء للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة زوجته -رحمها الله- ، والدة وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي. جاء ذلك خلال زيارته، مساء اليوم ، لمنزل الشيخ أحمد الخريصي بمدينة تبوك، وتقديم واجب العزاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله الشيخ أحمد الخريصي، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. وقدم الشيخ أحمد الخريصي بدوره شكره وامتنانه لنائب أمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعيًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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