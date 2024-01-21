"الأرصاد" ينبه من هطول أمطار جازان ونجران



طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - أصدر أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهين من أمطار على منطقتي جازان ونجران.وتوقع الأرصاد هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السُرعة و شِبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.وأصدر الأرصاد اليوم، تنبيها من هطول أمطار خفيفة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، ويدمة. وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.