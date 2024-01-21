تسريبات تكشف تصميم "آيباد آير" المرتقب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يناير 2024, 8:15 صباحاً

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية تصميمات الحواسيب اللوحية المرتقبة "آيباد آير". ويبدو من التسريبات، التي نشرها موقع "91 موبايلز" التقني المتخصص، أن "أبل" تخطط لأن تطلق هذا العام إصدارًا جديدًا من حواسيب "آيباد آير" اللوحية بقياس 12.9 بوصة، ليقترب بصورة كبيرة من حجم حاسبها اللوحي الحالي "آيباد برو". ويُعَد هذا القياس أكبر بكثير من قياس آخر إصدارات "آيباد آير" الذي كان 10.9 بوصات فقط. وتُظهِر المخططات التصميمَ التقريبي لحاسب "آيباد آير" اللوحي؛ مشيرة إلى أنه قد يتم الكشف عنه في وقت ما هذا الربيع. وتُظهِر الصور المسربة أن "آيباد آير" سيكون مزودًا بكاميرا خلفية مع فلاش "ليد" بصورة تشبه -إلى حد بعيد- هاتف "آيفون إكس" و"آيفون إكس إس". ولم تقدم المصادر أي معلومات تفصيلية أخرى عن مواصفات الحاسب اللوحي المرتقب، ولا مواصفات أي ميزات إضافية به.

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