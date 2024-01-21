انت الان تتابع فتح التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات للعام الدراسي القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يناير 2024, 8:19 صباحاً

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد"، عن فتح التسجيل للطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ. ووفقًا للشركة؛ فإن التسجيل يستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2024م، في حين سيكون أبناء أسر الضمان الاجتماعي وذوو الإعاقة، معفين من أجور التسجيل. ‏وللتسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور الوزاري: noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx

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