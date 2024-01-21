انت الان تتابع مصادر تكشف مواصفات سلسلة هواتف "هواوي بي 70" المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يناير 2024, 8:24 صباحاً

كشفت مصادر من داخل شركة "هواوي" الصينية عن مواصفات سلسلة هواتفها المرتقبة "بي 70"، والمتوقع أن يتم الكشف عنها رسمياً خلال الشهرين المقبلين. وأظهرت التسريبات التي تم الحصول عليها من داخل الشركة الصينية، أن "هواوي" تنوي تزويد سلسلة "بي 70" بشاشة "ليد" بقياس 6.7 بوصة منحنية في أطرافها الأربعة وبدقة تصل إلى 1.5 كي. وستأتي الهواتف أيضا مع مكبّرَي صوت استريو أماميين. أما بالنسبة للكاميرات الخلفية، فستأتي في شكل "مثلث" غير تقليدي، كما أن الكاميرا الرئيسة الخلفية ستكون بدقة "50 ميجابيكسل" من تصنيع "أومني فيجن" مع فتحة متغيرة الحجم. ومتوقع، بحسب المصادر أن تكون هناك ترقية كبيرة في الكاميرا فائقة الاتساع. وسيتم تزويد سلسلة "هواوي بي 70" ببطارية تبلغ قدرتها 5000 مللي/أمبير في الساعة. وتتوقع المصادر أن يتم دعم "هواوي بي 70" بمعالج من نوع "كيرين 9010". ولم تكشف المصادر التوقيت المحدد لطرح هذه الهواتف ولا الأسعار المتوقع أن تطرح بها.

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