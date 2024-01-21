انت الان تتابع بعد استهدافها فلسطينيًّا يحمل الجنسية الأمريكية.. واشنطن تطالب إسرائيل بتوضيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يناير 2024, 8:32 صباحاً

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، إسرائيل، بتوضيح حول مقتل مواطن أمريكي في الضفة الغربية؛ مؤكدة استمرار العمل من أجل كشف ملابسات الحادث. وقُتِل المواطن الأمريكي توفيق حافظ عجاق (17 عامًا) يوم الجمعة برصاص القوات الإسرائيلية شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر في مجمع فلسطين الطبي برام الله، أن "حجازي أصيب برصاصة في رأسه، ووُصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن وفاته". وفي وقت سابق، انتقد والد عجاق الحامل للجنسية الأمريكية، الدعمَ العسكري الذي تُقَدمه الولايات المتحدة لإسرائيل. وجاء انتقاده هذا خلال تشييع ابنه يوم السبت في قرية المزرعة الشرقية الواقعة بالضفة الغربية والتي تقطنها العائلة.

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