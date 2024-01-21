انت الان تتابع 45 شاحنة مساعدات سعودية تدخل قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يناير 2024, 8:34 صباحاً

دخلت -قبل قليل- قافلة شاحنات سعودية محملة بمساعدات طبية وغذائية وإيوائية، تتضمن 45 شاحنة من معبر رفح في اتجاه قطاع غزة. وأمس واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني؛ حيث جرى توزيع سلال غذائية في منطقة ميراج بمدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع. وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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