شكرا لقرائتكم خبر عن 98 % من طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن يسجلون مقرراتهم إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

رفع مستوى التعاملات الإلكترونية

الدمام - شريف احمد - نفّذ ما يزيد عن 98% من طلبة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عمليات تسجيل مقرراتهم ذاتياً عبر نظام سجلات الطلاب للفصل الثاني للعام الجامعي 1445 هـ .وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، بأن عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عمِلت على تنفيذ الاستعدادات الفنية والتقنية اللازمة لإتمام تسجيل المقررات للطلبة المنتظمين للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1445 هـ .وأكد أن تنفيذ ما يزيد عن 98% من الطلبة عمليات تسجيل مقرراتهم ذاتياً عبر نظام سجلات الطلاب، يؤكّد مدى وعيهم وحرصهم على الاستعداد المبكر والمبادرة للانتظام على مقاعد الدراسة.أضاف الدكتور آل مريح بأن فترة تسجيل المقررات تعد من أهم العمليات الأكاديمية التي تحرص الجامعة على نجاحها بشكل تام، والالتزام بالمواعيد الزمنية المجدولة والمعلنة مسبقاً للطلبة والتي ترتبط بنظام ولائحة الدراسة والاختبارات بالجامعة.وقال: "لذا شكلت العمادة فريقاً متكاملاً يعمل بعناية وإتقان جنباً إلى جنب مع الكليات والفرق الإعلامية والتوعوية، كما تحظى العمادة بمنظومة متكاملة تقنياً وبشرياً سخرتها إدارة الجامعة لتقديم كافة خدماتها وأداء مهامها بجودة عالية من خلال استثمار أدوات الإعلام الجديد ورفع مستوى نضج التعاملات الإلكترونية التي تتيح للطالب التسجيل أو التواصل من أي مكان وفي أي وقت على مدار الساعة، متمنيًا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح في إكمال مسيرتهم الجامعية.