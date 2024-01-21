السعودية | “حرس الحدود” يُحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) بعدم الاقتراب من حرم الحدود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حذرت المديرية العامة لحرس الحدود، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من الخليج 365 الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك الخليج 365.

وشددت على أن كل من يتجاوز الخليج 365 الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال أو بهما معًا.