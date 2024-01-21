شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود يُحذر هواة البر والمتنزهين بعدم الاقتراب من حرم الحدود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت المديرية العامة لحرس الحدود، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من المناطق الحدودية.

وحثت المديرية على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.

وشددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال أو بهما معًا.