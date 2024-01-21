شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يجدد التنبيه على قائدي الدراجات الآلية بضرورة الالتزام بالأنظمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت الإدارة العامة للمرور قائدي الدراجات الآلية الالتزام بالأنظمة المرورية ومتطلبات السلامة عند قيادة الدراجة داخل الأحياء أو في الطرق الرئيسية، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

ودعت الإدارة قائدي الدراجات الآلية إلى ارتداء خوذة رأس المتوافقة مع متطلبات السلامة، والتأكد من تركيب لوحة الدراجة الآلية في مكانها المخصص، كما يجب الالتزام بالمسار المحدد وعدم الدخول بين المسارات.

كما نصحت الإدارة قائدي الدراجات الآلية التقيد بالسرعة المحددة، وترك مسافة أمان كافية.

وأكدت الإدارة أن مخالفة قائدي الدراجات الآلية للأنظمة المرورية قد تؤدي إلى إيقاع العقوبات النظامية بحقهم، بما في ذلك الغرامة المالية والحجز على الدراجة.

وتأتي هذه التوعية في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على سلامة جميع مستخدمي الطريق، بما في ذلك قائدي الدراجات الآلية.