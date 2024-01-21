بريطانيا: لا خيار سوى حلّ الدولتين.. وتصريحات "نتنياهو" مخيّبة للآمال

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرافضة لأي "سيادة فلسطينية" في مرحلة ما بعد حرب غزة، "مخيّبة للأمل".

وقال شابس، وفق وكالة وفا للأنباء، اليوم الأحد، إنه "من المخيّب للأمل أن نسمع ذلك من نتنياهو"، مؤكداً أنه بالنسبة إلى بريطانيا "لا خيار سوى" حلّ الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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