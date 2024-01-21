انت الان تتابع رصد "مسيرتين".. اندلاع حريق في محطة غاز تابعة لشركة "نوفاتك" الروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يناير 2024, 11:18 صباحاً

أعلن حاكم منطقة ليننجراد الروسية ألكسندر دروزدينكو، اليوم (الأحد)، أن حريقاً اندلع في محطة تابعة لشركة "نوفاتك"، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، على بحر البلطيق، وسط تقارير عن رؤية مسيرات في المنطقة. وقال "دروزدينكو" عبر تطبيق "تيليجرام": "لم تقع إصابات نتيجة الحريق في محطة نوفاتك في ميناء أوست لوجا، وتم إجلاء الموظفين"، دون ذكر سبب الحريق في المحطة الموجودة في الميناء. وأضاف: "تم تطبيق نظام التأهب العالي في المنطقة، فيما اجتمع المسؤولون لعقد اجتماع طارئ"، وفقاً لـ"رويترز". من جهتها، ذكرت وكالة "فونتانكا" الإخبارية ومقرها سانت بطرسبرج، بأنه تم رصد طائرتين مسيرتين على الأقل في السماء متجهتين نحو سانت بطرسبرج قبل ورود أنباء عن الحريق في المحطة. من ناحيته، بين موقع "شوت" الإخباري الروسي، أن السكان في المنطقة سمعوا صوت طائرة مسيرة أعقبها عدة انفجارات.

كانت هذه تفاصيل خبر رصد "مسيرتين".. اندلاع حريق في محطة غاز تابعة لشركة "نوفاتك" الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.