شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 20 ألف ريال.. عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة والان نبدء بالتفاصيل

غرامات متنوعة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية عقوبة المخالفين لأحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية.وبينت ان العقوبة تصل 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.كما بينت أن الغرامة تصل 10 آلاف ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها، و5 آلاف ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات حسب المدة المنصوصة في وثيقة الشروط.وتصل الغرامة 1000 ريال عن كل كاميرا وعن كل جهاز من أجهزة مراقبة الكاميرات الأمنية لم يركَّب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.كما تصل إلى 1000 ريال أيضًا عن عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تُبَين أنها مجهزة بكاميرات مراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظامو بينت أن مقدار الغرامة يكون 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة وكل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية.وأوضحت أن العقوبات المذكورة تطبق دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، على كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة_ خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية_ يخالف أي حكم من أحكام النظام.