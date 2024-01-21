شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة المملكة يزورون النصب التذكاري ومتحف رئيس الوزراء في الهند والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قام وفد جمعية الكشافة العربية السعودية، أمس السبت، بزيارة للنصب التذكاري للحرب الوطنية الهندية، حيث تعرف شباب الكشافة على أسباب بنائه وأهميته التاريخية.
يأتي ذلك ضمن إطار مُشاركة جمعية الكشافة العربية السعودية؛ بمعسكر يوم الجمهورية؛ الذي تُنظمه حالياً جمهورية الهند، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد" ضمن احتفالاتها بعامها الـ 75 من الاستقلال.
وقام أعضاء الوفد بزيارة متحف رئيس الوزراء، وأطلعوا خلال الزيارة على أهم معالم المتحف وقاعاته والتعرف على تاريخ دولة الهند وعلاقتها بدول العالم.
وزار الوفد السعودي في نفس اليوم معرض الثقافة والحضارة تعرف خلالها الكشافة على أهم المعالم الحضارية والمنتجات الهندية ، وما تتميز به من ثقافة علمية وصناعية.
يأتي ذلك ضمن إطار مُشاركة جمعية الكشافة العربية السعودية؛ بمعسكر يوم الجمهورية؛ الذي تُنظمه حالياً جمهورية الهند، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد" ضمن احتفالاتها بعامها الـ 75 من الاستقلال.
وقام أعضاء الوفد بزيارة متحف رئيس الوزراء، وأطلعوا خلال الزيارة على أهم معالم المتحف وقاعاته والتعرف على تاريخ دولة الهند وعلاقتها بدول العالم.
وزار الوفد السعودي في نفس اليوم معرض الثقافة والحضارة تعرف خلالها الكشافة على أهم المعالم الحضارية والمنتجات الهندية ، وما تتميز به من ثقافة علمية وصناعية.