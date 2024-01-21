السعودية | جامعة الملك سعود تدشِّن مهرجان المسرح والفنون الأدائية الأول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الخليج 365_الرياض

دشَّن عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور علي بن كناخر الدلبحي، مهرجان المسرح والفنون الأدائية الأول، مساء أمس، بقاعة حمد الجاسر في مقر الجامعة بالرياض.

وأوضح رئيس المهرجان الدكتور عبدالعزيز العريفي أن المسرح الجامعي، وإسهامات مسرح الجامعة في تخريج كفاءات أدبية مسرحية احتلت مكانها البارز في المجال المسرحي الوطني، مشيدًا بدور وحدة المسرح في تقديم برامج تخصصية لتأسيس الممثل والمخرج والمؤلف المسرحي.

واستعرض الحفل فلماً موجزاً لتاريخ الجامعة بالمسرح، ناقش أبرز ماصورته كاميرات المسرح لأوائل الفنانين الكبار ممن تألقوا على خشبة مسرح الجامعة.

واختتم المهرجان بعرض افتتاحية مسرحية “نعش” التي ألفها إبراهيم الحارثي، وشارك في التمثيل ريان الحربي، يحيى القحطاني، تركي البشري، عبدالله النجاشي، محمد هاشم، وسينوغرافيا وإخراج عمر المالكي، ومن إشراف عام وفني محمد الشمراني.