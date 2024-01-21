انت الان تتابع المخابرات الأميركية: إسرائيل قتلت نحو 30% من مقاتلي "حماس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يناير 2024, 12:46 مساءً

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن تقديرات لوكالات استخبارات أميركية، اليوم (الأحد)، أن القوات الإسرائيلية قتلت ما بين 20 إلى 30 في المئة من مقاتلي حركة "حماس". وذكرت الصحيفة أن التقديرات الاستخباراتية تبين أن "حماس" لا تزال تمتلك ما يكفي من الذخائر لمواصلة ضرب إسرائيل والقوات الإسرائيلية في غزة لعدة أشهر، وأنها تحاول إعادة تشكيل قوة الشرطة الخاصة بها في أجزاء من مدينة غزة. وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن هذه الحصيلة لا ترقى حتى الآن إلى هدف إسرائيل المتمثل في تدمير "حماس"، التي تظهر قدرتها على الصمود بعد أشهر من الحرب، التي دمرت مساحات واسعة من قطاع غزة. وكان مسؤولون إسرائيليون قد اعترفوا بأنه على الرغم من العمليات الجوية والبرية القوية داخل غزة، التي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين؛ فإنهم لم يحققوا هدفهم المتمثل في تدمير "حماس".

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