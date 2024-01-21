انت الان تتابع السبب "عدم إعطاء الأفضلية".. مرور الباحة يباشر حادث سير نتج عنه إصابات متوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - باشر المرور السعودي بمنطقة الباحة حادثًا مروريًا نتج عنه إصابات متوسطة.

وتبيّن من المعاينة وإجراءات الاستدلال عدم إعطاء الأفضلية للطريق من أحد أطراف الحادث، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.

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