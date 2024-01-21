قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بجنوب لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يناير 2024, 12:58 مساءً

قُتل شخصان على الأقل وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة، اليوم (الأحد)، استهدفت سيارة في جنوب لبنان. وأوضح سكان ومصادر أمنية أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع القريب من نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني، وفقاً لـ"رويترز". ولم يتضح الأشخاص الذين استهدفهم الهجوم.

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