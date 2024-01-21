تقويم التعليم تفتح التسجيل لاختبارات الرخصة للمعلمين والمعلمات

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام) اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى 19 مارس 2024م.

وأوضحت الهيئة أن فترة الاختبار ستكون في 22 - 23 مارس 2024م، وسيكون التسجيل متاحًا للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل فقط، وسيحدد -لاحقًا- موعد التسجيل لمن ليسوا على رأس العمل.

‏للتسجيل يمكن الدخول عبر هذا الرابط

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