شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة " لضيوف الرحمن: تجنبوا الافتراش والنوم بساحات الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثّت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، على تجنُّب النوم والافتراش في ساحات الحرمين الشريفين؛ وذلك حرصاً على سلامتهم، وحفاظاً على النظام العام، ومراعاةً لمشاعر المعتمرين والزائرين.

وأكدت الوزارة أن النوم والافتراش في المسجد الحرام والمسجد النبوي يعرّض ضيوف الرحمن لخطر الاصطدام الجسدي من المعتمرين والزائرين، داعية إلى تجنُّبه في 3 مواقع، هي: ”مسار العربات، والممرات، وممرات الطوارئ“.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التذكر الدائم أن الافتراش يعرّض للخطر، ويعرقل السير، ويسبب الزحام، حاثة على ضيوف الرحمن الحفاظ على السلامة وإفساح الطريق.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، والتعاون مع رجال الأمن للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.