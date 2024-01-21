الأحد القادم.. إجازة مطولة للطلاب وكافة الكوادر الإدارية والتعليمية

يتمتع الطلاب والطالبات وكافة الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس ومكاتب التعليم في جميع المراحل الدراسية بمدارس المملكة يوم الأحد القادم، بإجازة نهاية الأسبوع المطولة والتي تعتبر الثالثة في العام الدراسي الحالي.



حيث شهد الفصل الدراسي الأول اجازة مطولة، و الفصل الدراسي الثاني إجازتين مطولتين، فيما يشهد الفصل الدراسي الثالث إجازة مطولة واحدة.



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إجازات الفصل الثاني

يشهد الفصل الدراسي الثاني 4 إجازات متنوعة، تتمثل في إجازتين مطولتين وإجازة منتصف الفصل الدراسي، إضافة الى إجازة يوم التأسيس مع بداية إجازة الفصل الدراسي، وتشمل الإجازة الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس ومكاتب التعليم .

وكانت الإجازات في الفصل الدراسي الثاني بدأت بالإجازة المطولة الأولى يوم الأحد الموافق 4/6/1445هـ وبعدها بـ 20 يوماً كانت إجازة منتصف الفصل الدراسي لمدة أسبوع بتاريخ 22/6/1445هـ ، ويوم الأحد القادم تكون الإجازة المطولة الثانية بتاريخ 16/7/1445هـ ، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني تكون إجازة

يوم التأسيس يوم الخميس مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني.