عبر الاتصال المرئي.. "سعود بن نهار" يرأس اجتماع لجنة مكافحة نواقل الأمراض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يناير 2024, 2:27 مساءً

رأس الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لمكافحة نواقل الأمراض في المحافظة، وذلك عبر الاتصال المرئي مع الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة. واطلع سموه خلال الاجتماع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال اللجنة التنفيذية لمكافحة نواقل الأمراض في المحافظة والمراكز التابعة لها. وشدد محافظ الطائف على أهمية مواصلة العمل على رصد مواقع تجمع المياه والحلول الجذرية لها، مشيرًا إلى أهمية رفع تقارير شهرية عن الحالات التي وُجِدَت والأعمال التي تم تنفيذها.

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