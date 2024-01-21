16 فائزًا في رابع سباقات الموسم بميدان الهجن بسكاكا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يناير 2024, 2:30 مساءً

اختتم ميدان الهجن بسكاكا منافسات السباق الرابع لهذا الموسم التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت، ضمن منافسات ‎الاتحاد السعودي للهجن في ‎سباقات الميادين، وشهدت إقامة 16 شوطًا بمشاركة 228 مطية في فئات "حيل، زمول، ثنايا، جذاع، لقايا"، حيث تم تتويج الفائزين في ختام المنافسات. وبحسب نتائج السباق التي أعلنها الاتحاد السعودي للهجن فاز بالمركز الأول كل من إبراهيم بن راشد التميمي في فئة (حيل)، وناهس سلام الحازمي (زمول)، كما فاز في شوطين كل من دخيل منزل الحازمي (ثنايا - بكار)، وجهز عذال العنزي (ثنايا - قعدان)، ونداء سعدون الشمري، (جذاع - بكار)، وزايد حزل الشمري (جذاع - قعدان)، ودهام عماش الشمري (لقايا - بكار)، ومرزوق غزاي الشمري (لقايا - قعدان)، وعبدالعزيز مبارك العطوي (لقايا - بكار). وأوضح مدير ميدان الهجن بسكاكا المهندس طلال بن عافت الشمري أن جدولة سباقات الاتحاد السعودي للهجن تتضمن إقامة 6 سباقات في ميدان سكاكا خلال هذا الموسم بواقع سباق كل شهر، مشيرًا إلى إقامة السباق الخامس في فبراير يعقبه السادس في شهر مارس المقبل.

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