شكرا لقرائتكم خبر عن التخصصات الصحية تعلن بدء التسجيل ببرنامج "فني نظارات".. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، بدء التقديم على برنامج "فني نظارات"، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
وطالبت الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول، والمتضمنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس العمل ويحمل شهادة بكالوريوس، متضمنًا فيها رقم الهوية، ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي.
ويمكن الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وتسجيل الدخول للتقديم على البرنامج، من خلال هذا الــــــرابــــــط.
وطالبت الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول، والمتضمنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس العمل ويحمل شهادة بكالوريوس، متضمنًا فيها رقم الهوية، ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي.
رابط التقديموفي حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية؛ فيجب إرفاق ما يثبت حصول المتقدم عليها من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم، إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP 52.
ويمكن الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وتسجيل الدخول للتقديم على البرنامج، من خلال هذا الــــــرابــــــط.
المستندات المطلوبةوأشارت الهيئة إلى ملاحظات يجب على المتقدم مراعاتها، وهي كالآتي:
- إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم الاستبعاد بشكل تلقائي من لم يرفق اي مستند مطلوب.
- سيتم فتح بوابة التقديم يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، وإغلاقها يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024.
- تاريخ بدء البرنامج المتوقع مارس 2024.
- استبعاد المتقدم إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.