شكرا لمتابعة خبر عن قرار بمنع السفارات من استيراد المشروبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعتزم وزارة الخارجية بدأ تطبيق آلية تنظيمية جديدة تمنع استيراد السفارات لتلك السلع ضمن إرساليات دبلوماسية خاصة، التى كانت متاحة لهم وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

وستتيح الوزارة الحصول عليها بحصص وكميات منضبطة غير قابلة للاستغلال غير المشروع، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارا من الغد، وفقا لـ”سبق”.

يذكر أن هذا التنظيم الجديد هو تصحيح للآلية السابقة التي كان يُعمل بها منذ توقيع المملكة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م ، حيث ستتيح الآلية الجديدة حصول دبلوماسيى سفارات الدول غير المسلمة على حصص محددة وكميات منضبطة من السلع الخاصة والمشروبات بطريقة غير قابلة للاستغلال غير المشروع، وذلك وفق ضوابط تنظيمية صارمة.