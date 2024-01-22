انت الان تتابع إيران.. جندي يطلق النار على زملائه ويقتل 5 منهم في مدينة كرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فتح جندي إيراني النار على زملائه الجنود يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد، حيث قُتل 94 شخصاً في هجوم بالقنابل في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وفي التفاصيل، ذكر التلفزيون الإيراني أن إطلاق النار وقع عندما وصل الجندي إلى مسكن الجنود، وفتح النار عليهم بينما كانوا يستريحون، مضيفاً أن الدافع لم يتضح على الفور، وأن المشتبه به، الذي لم يتم تحديد هويته، طليق، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".

وقال التقرير إن الهجوم وقع في كرمان على بعد نحو 830 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة طهران، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وكانت كرمان مسرحاً لانفجارين قاتلين في وقت سابق من هذا الشهر أسفرا عن مقتل 94 شخصاً وإصابة مئات آخرين خلال احتفال بالذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار عام 2020 في العراق.

ويتم الإبلاغ من حين لآخر عن حوادث إطلاق نار مماثلة على قواعد عسكرية في إيران.