شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 صقر يشعلون الأجواء الحماسية بمهرجان طريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت سماء محافظة طريف تحليق أكثر من 1000 صقر ضمن فعاليات "مهرجان الصقور" بمنطقة الحدود الشمالية في نسخته التاسعة.

جاء ذلك وسط أجواء حماسية وتنافسية بين الصقارين من داخل المملكة وخارجها، خلال 16 شوطًا بأنواع مختلفة من الطيور التي انطلقت يوم الخميس الماضي وتستمر حتى يوم غد الاثنين. إقبال الأهالي والزوار وشهدت السباقات واستعراض الطيور، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة طيلة الأيام الماضية، إقبالًا لافتًا من الأهالي والزوار؛ كونها إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية.

ويهدف المهرجان إلى صون الهوية الثقافية، ونقل الهواية التاريخية إلى الأجيال القادمة على يد خبراء مختصين في تربية الصقور.